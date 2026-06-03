Mulher com fobia de trem salva homem de ser atropelado por locomotiva no PR; veja







Uma influencer e professora de Apucarana, no Norte do Paraná, enfrentou uma fobia de trens para salvar um homem que estava prestes a ser atropelado. O caso foi registrado na tarde desta quarta-feira (03) e foi gravado por câmeras de segurança. O pedestre estava com um andador e se enroscou nos trilhos. Veja acima



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Karla Gama França, de 33 anos, contou ao TNOnline que tem medo de trens, conhecido como siderodromofobia, desde a infância. Após o resgate, a moradora revelou ter ficado "em estado de choque" ao ver o trem se aproximando. Karla trafegava de carro pela passagem de nível da Rua Hermes da Fonseca quando presenciou o homem caindo. "A hora que o trem buzinou, eu vi que estava muito perto, olhei para ele, ele tinha caído. Foi onde deixei minha filha no carro, nem sei se puxei o freio de mão, se desliguei o veículo, não sei, minha intenção era tirar ele dali", recorda a motorista.

O desespero da vítima ao cair foi o que impulsionou o resgate rápido em meio ao trânsito. "Eu quase fui atropelada por um carro a hora que saí do meu veículo e não lembro de nada, só lembro que ele me olhou com um olhar de desespero e deu os braços", narra.

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Karla Gama França, de 33 anos, tem fobia de trem desde a infância - Foto: TNOnline e Reprodução Karla Gama França, de 33 anos, tem fobia de trem desde a infância - Foto: TNOnline e Reprodução





O ato da apucaranense ganha um peso ainda maior pelo fato dela lidar com uma fobia de trem desde a infância. O instinto de proteção fez com que ela agisse no automático, algo que ela mesma tentou racionalizar depois. "Até falei para o meu esposo: 'por que eu?'. Logo eu, que tenho tanto medo de trem", reflete Karla.

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Ela revela que toda vez que escuta a buzina sente um medo inexplicável: "Desde criança tenho trauma, então quando vejo o trem vindo de frente, já começa a me dar crise de ansiedade, choro. Na hora eu consegui puxar ele, peguei o andador, mas a hora que vi a locomotiva vindo, foi onde já entrei em estado de choque".

Sobre o homem resgatado, Karla afirma que ele é conhecido na vizinhança e costuma usar apoios para conseguir caminhar. "Eu vejo ele andando às vezes na rua, ele é aqui do bairro. Até já o vi andando com uma carriola, com um carrinho para se apoiar. Ele já estava com dificuldade, estava com um sapato maior, então acho que foi isso que fez travar na linha."

Ela precisou ser retirada do local com a ajuda de um popular que saía de uma oficina. Karla só compreendeu o impacto da própria atitude algumas horas mais tarde. "Depois que eu vi os vídeos circulando nas redes, foi onde deu um baque mesmo. Você pensa: poxa, se eu não tivesse feito aquilo, o que eu poderia ter visto?".

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Ainda processando o trauma e o susto, a motorista finalizou a entrevista pedindo que a população redobre a atenção nesses cruzamentos urbanos: "A gente tem que ficar muito atento ao que está acontecendo", disse.



A reportagem não conseguiu localizar o homem salvo pela influenciadora.