Mulher com faca danifica carro do ex-marido em Apucarana; PM é chamada

A PM foi chamada na tarde de segunda

Um homem chamou a Polícia Militar (PM) após a ex- esposa, que estava com uma faca, riscar o carro dele. Além disso, a mulher teria arranhado o braço do rapaz. Toda a situação aconteceu na frente do filho do ex-casal, de 9 anos, na tarde desta segunda-feira (6), na região do Jardim Casagrande.

A PM informou que toda a confusão foi registrada por câmeras de segurança. Ainda conforme a polícia, o homem foi até a casa da ex para deixar o filho e ela já teria recebido ele com a faca na mão.

Para evitar uma confusão ainda maior, o homem saiu com o veículo e chamou a PM. O ex-casal foi orientado e foi assassinado um Termo Circunstanciado por dano.

Ladrão furta rodas de picape em estacionamento de mercado

Uma ação ousada foi registrada no começo da tarde desta segunda-feira (6), em Apucarana, quando um casal teve duas rodas da picape furtadas, enquanto fazia compras em um supermercado. A Polícia Militar (PM) esteve no endereço. O autor, conforme testemunhas, ainda ofereceu ajuda para um homem e uma mulher, que aguardavam um mecânico por conta de um problema na bomba de combustível.

A situação foi registrada na Rua Firman Neto, esquina com a Rua Arthur Bernardes, dentro do estacionamento de um supermercado da cidade. Segundo a vítima, ela e o esposo foram ao mercado e deixaram a Chevrolet Montana estacionado no local.

