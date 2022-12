Mulher com criança no colo é vítima de assédio no centro de Apucarana

Da Redação

Com a chegada da polícia, o homem já havia fugido

Uma mulher que caminhava pela Rua Ouro Branco, na região central de Apucarana, com o filho de 4 anos no colo, sofreu assédio sexual na via pública, no final da tarde deste sábado, 24. A Polícia Militar (PM), foi acionada por volta das 18h.

Segundo o relato do boletim de ocorrências, ela caminhava na rua quando se aproximou um homem moreno, magro, de 1,70 m altura. Ele veio em sua direção mostrando as partes genitais e ela tentou se esquivar, correndo com seu filho de 4 anos nos braços. O homem então, saiu correndo em sua direção, para alcançá-la.

Temendo por sua vida, ela entrou em uma residência e pediu por socorro. Ela disse ainda que não sabe informar quem era essa pessoas e que nunca viu ele antes.

Com a chegada da polícia, o homem já havia fugido. Devidos aos fatos, foi realizado patrulhamento e também as devidas orientações para solicitante. Ninguém foi preso.

