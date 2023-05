Mulher com a filha no carrinho de bebê é roubada em Apucarana

Uma mulher que estava com a filha de três anos em um carrinho de bebê foi ameaçada e roubada. O crime aconteceu na Rua Bandeirantes, no centro de Apucarana, no norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã de terça-feira (30) para socorrer a vítima.

continua após publicidade

A mulher contou que o ladrão se aproximou, colocou uma arma em suas costas, puxou a bolsa dela, disse para ela não olhar para trás, e então fugiu correndo. A PM realizou buscas, porém, o ladrão não foi encontrado.

- LEIA MAIS: Acidente na PR-444 em Apucarana provoca morte de motociclista

continua após publicidade

Outra ocorrência

"Vou continuar furtando", diz ladrão ao ser preso em Apucarana

Um jovem, de 18 anos, foi preso após arrombar e furtar jaquetas de uma Van que estava estacionada no centro de Apucarana. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (30) na Rua Oswaldo Cruz. O rapaz também teria invadido um comércio na Rua Osório Ribas de Paula e defecado em frente à empresa.

O ladrão disse para a polícia que quando for liberado da cadeia vai continuar furtado. O jovem, já foi preso outras vezes pelo mesmo crime. Conforme a Polícia Militar (PM), o rapaz arrombou uma Van que estava estacionada. Do veículo foram furtados duas jaquetas e dois pendrives. Para ler mais, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News