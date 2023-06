Mulher cobra aluguel do ex-marido e é agredida e ameaçada de morte

Uma mulher, de idade não divulgada, foi agredida e ameaçada de morte pelo ex-marido nessa segunda-feira (12), logo após ela cobrá-lo para pagar o aluguel da residência em que vivem no Jardim Eldorado, em Apucarana, norte do Paraná. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM).

De acordo com as informações da corporação, a vítima solicitou o comparecimento de uma viatura no local, mas, quando os policiais chegaram, o autor da agressão já havia saído do imóvel.

Os agentes de segurança conversaram com a mulher e ela informou que está separada do homem que a agrediu, mas, devido às circunstâncias atuais e ao filho que possuem, ainda residem juntos.

A vítima combinou com o ex-companheiro de que ele seria o responsável por pagar o aluguel do imóvel. No entanto, quando ela foi cobrá-lo, o ex-marido se tornou agressivo e disse: "Se vira, você vai arrumar esse dinheiro". Ela insistiu novamente e, nesse momento, o homem a agrediu com um tapa no rosto, causando, conforme a PM, uma lesão visível.

Na sequência, o agressor a enforcou e a ameaçou dizendo: "Eu vou te matar". A vítima tentou se defender, desferindo tapas contra o autor. Com isso, seu ex-companheiro deixou a moradia.

Os militares realizaram um patrulhamento na região para localizar o homem, mas não obtiveram êxito.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a mulher foi orientada a procurar a Delegacia da Mulher para solicitar medidas protetivas.

