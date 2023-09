Mulher chama PM para denunciar perseguição de ex-namorado

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher relatou à Polícia Militar na noite desta quinta-feira (28) que seu ex-namorado tem dificuldades em aceitar o fim do relacionamento e tem feito ameaças constantemente contra ela, em Apucarana (PR).

Segundo ela, o ex-namorado a esperava sair do trabalho e, em uma ocasião, quando um amigo dele a abordou, perguntando se ela era a mulher dele e pedindo para que ela fosse conversar com ele.

A mulher também contou que o ex-namorado tentou danificar o carro de uma pessoa que costuma dar carona para ela, mas foi impedido por seu amigo. No entanto, antes de ser impedido, ele conseguiu esvaziar um dos pneus do veículo. Apesar do incidente, a mulher conseguiu chegar em casa e chamou a polícia.

Ela também revelou que essa situação de perseguição é frequente, ocorrendo tanto em sua residência quanto em seu local de trabalho. Devido a essas perseguições, ela informou que está prestes a perder seu emprego. Além disso, ela já recebeu mensagens do ex-namorado dizendo que mataria e morreria por ela.

A polícia ainda não conseguiu localizar o ex-namorado. A mulher foi orientada.

