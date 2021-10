Da Redação

Mulher chama PM após encontrar idoso perdido em Apucarana

Na noite deste domingo (3), a Polícia Militar, de Apucarana, foi acionada por uma mulher que localizou um senhor, de 60 anos, no Jardim Apucarana, e percebeu que ele estava perdido. De acordo com a solicitante, ele estava sem nenhum documento. Momentos depois e após diversas tentativas, a equipe policial identificou o homem e descobriu que não havia boletim de desaparecimento, nem mandado judicial. Ele foi liberado, de acordo com o relatório.

A PM também procurou nas redes sociais se havia alguma publicação sobre o desaparecimento do idoso, mas nada foi encontrado. Conforme o boletim, os policiais encaminharam o abordado até a 17ªSDP para tentar identificá-lo e também entraram em contato com a assistência social, do Centro Pop, porém, ninguém atendeu o telefone.

Na delegacia, foi feito contato com uma pessoa que trabalha no Instituto de Identificação do Paraná, que compareceu e colheu as digitais do senhor. Após diversas tentativas, a equipe conseguiu identificar o abordado e como não havia boletim de desaparecimento, nem mandado de prisão, o homem foi liberado.