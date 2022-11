Mulher chama a polícia após levar soco do próprio filho em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mais uma ocorrência de violência doméstica foi atendida pela Policia Militar (PM) em Apucarana, norte do Paraná. Desta vez o episódio envolveu uma mulher que foi agredida pelo próprio filho com um soco no rosto. O homem, que não teve a idade informada, ainda investiu contra os policiais militares. Ele foi preso e encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP).

continua após publicidade .

A situação começou por volta da meia-noite quando a PM foi acionada para ir até a Rua Cesar Marcos Navia, no Jardim Morada do Sul. No local, a vítima apresentava uma lesão no olho proveniente de um soco.

- LEIA MAIS: Mulher é violentamente agredida pelo namorado em Apucarana

continua após publicidade .

O autor da agressão se trancou dentro de casa para impedir a entrada dos policiai, no entanto, a equipe conseguiu entrar por uma janela que estava aberta.

Ao perceber a presença da equipe, o homem partiu para cima dos policiais com socos. No entanto, os policiais conseguiram imobilizar o autor da violência doméstica que foi preso e encaminhado à delegacia.

Siga o TNOnline no Google News