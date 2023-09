Mulher chama a PM após marido desaparecer em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma moradora de Apucarana, no norte do Paraná, acionou a Polícia Militar (PM) na tarde deste domingo (10), afirmando que o marido está desaparecido. Segundo a mulher, o homem é dependente químico.

De acordo com informações da PM, a mulher disse que a última vez que viu o marido foi na quinta-feira (7), quando o homem saiu de casa com o veículo Chevrolet Monza e não retornou mais.

No entanto, a mulher afirmou aos policiais que chegou a conversar com o homem por telefone na sexta-feira (8). Nesse contato, ele havia dito que voltaria para casa no sábado de manhã, o que não aconteceu. Ainda segundo ela, o homem já saiu de casa outras vezes sem avisar, mas nunca ficou mais de um dia fora.

