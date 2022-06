Mulher chama a PM após amante tentar invadir a casa dela

Da Redação

Uma mulher chamou a Polícia Militar (PM) de Apucarana, na noite desta terça-feira (31), por volta das 23h20, e informou que um homem, aparentemente embriagado, estava jogando pedras na casa dela e tentando invadir a residência. Ela contou que estava com a filha, de 4 anos, e com medo.

A equipe policial foi para o local e encontrou o suspeito, que estava bastante agitado. Ele desobedeceu a equipe e realizou ameaças. A mulher, que ligou no 190, contou que há um ano tem um caso extraconjugal com o homem, porém, como o rapaz estava alterado, estava com receio de algo ruim acontecer com ela ou com a filha.

A mulher disse também que o marido estava viajando e que ela não queria representar contra o amante, mesmo assim, ele foi preso por desobediência e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

