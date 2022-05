Mulher capota carro na BR-376 em Apucarana nesta manhã

Da Redação

Um capotamento foi registrado na manhã desta sexta-feira (20) na Avenida Minas Gerais, na BR-376, em Apucarana. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado para atender a vítima, uma mulher.

De acordo com testemunhas, a vítima seguia sentido Apucarana quando perdeu o controle da direção, atingiu a canaleta lateral da pista e depois capotou. O carro foi parar bem no meio da pista. A equipe do Samu quando chegou encontrou a mulher, de 43 anos, já fora do veículo. Ela foi levada para o Hospital da Providência, pois sentia dores no quadril e tinha escoriações pelo corpo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência, a suspeita é de que a mulher teria cochilado, então perdeu o controle da direção. Como o veículo parou em cima da pista, o trânsito ficou complicado na região e requer atenção dos motoristas. O acidente aconteceu próximo da empresa Trans Apucarana.