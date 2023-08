Mulher cai em golpe do WhatsApp e perde R$ 989,00 em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher de 57 anos perdeu R$ 989,00 após cair em um golpe do WhatsApp nesta segunda-feira (14), em Apucarana, no norte do Paraná.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.0) da Polícia Militar (PM), os policiais foram abordados pela senhora que disse ter caído no golpe e perdido o dinheiro.

Segundo o relato da mulher, um número entrou em contato com ela na tarde desta segunda, afirmando ser a sua filha e pediu que ela pagasse um boleto no valor de R$989,00. Sem desconfiar da possibilidade de estar caindo em um golpe, ela pagou o boleto e perdeu o dinheiro.

Após relatar o acontecido, ela foi até os policiais e realizou o B.O. Ainda de acordo com os PMs, a vítima foi orientada.

Golpes estão frequentes

Dados são da Secretaria de Segurança Púbica do Paraná (Sesp-PR) revelam que um golpe é registrado a cada três hora nos municípios da região. Os mais frequentes são os dos falsos perfil de WhatsApp.

