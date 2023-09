Mulher cadeirante é atacada por abelhas em ponto de ônibus

Uma mulher cadeirante foi atacada por abelhas na manhã desta terça-feira (12) em um ponto de ônibus de Apucarana, no Norte do Paraná. Ela foi atingida com diversas ferroadas pelo corpo, enquanto esperava o transporte coletivo na Rua Tereza Santos, no Conjunto Habitacional Solo Sagrado.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Apucarana é a 3ª cidade do PR com mais mortes em confrontos policiais

A vítima recebeu ajuda de um homem que passava pelo local e viu a mulher sendo atacada pelos insetos. Uma moradora de uma casa próxima também auxiliou, levando-a para dentro da residência.

continua após publicidade

Por conta dos ferimentos, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. A mulher recebeu atendimento médico ainda na ambulância e foi encaminhada para o Hospital da Providência.

Quando os bombeiros chegaram, ainda havia muitas abelhas pelo local, por isso os socorristas precisaram utilizar o caminhão para jogar água e espantar os insetos.

Siga o TNOnline no Google News