Mulher busca marido no bar e acaba apanhando

Um homem bêbado agrediu a esposa após ela buscar ele no bar na tarde desta terça-feira (11) no Núcleo Osmar Guaraci em Apucarana.

Segundo a Polícia Militar (PM), vizinhos avisaram a mulher que o marido estava embriagado e caído na porta do bar.

De acordo com a PM o marido bateu na mulher em frente à residência do casal, com chutes, tapas e socos causando uma lesão na testa da vítima. O suspeito tentou resistir a prisão mas foi encaminhado a delegacia.