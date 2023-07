Mulher bêbada é flagrada na rua à noite com filho de dois anos

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) foi acionada no início da noite desta quinta-feira (20), na Avenida Itararé, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, após uma mulher ser vista embriagada empurrando um carrinho de bebê com uma criança.

Ao chegar ao local, os policiais imediatamente constataram o quadro de embriaguez. A mulher informou à equipe a idade da criança e deu outras informações desencontradas por conta da sua situação.



Diante disso, a mãe e a criança foram encaminhadas à 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana. O Conselho Tutelar também foi chamado. A ocorrência foi registrada como "abandono de incapaz"

Outro caso de embriaguez também gerou o acionamento da PM na Vila Nova. O motivo foi uma briga de casal na Rua General Osório. Um homem estaria embriagado e agressivo. Como a mulher não foi agredida, o casal foi orientando e um boletim de ocorrências confeccionado.

Outra ocorrência

Mulher é ferida por golpes de faca pelo marido em Apucarana

Uma mulher foi esfaqueada pelo marido na noite desta quinta-feira (21) no bairro Jardim Marissol, em Apucarana. A mulher teve cortes no punho e no braço esquerdo.

Conforme o boletim de ocorrência (BO), durante a agressão o filho da mulher, menor de idade, também foi agredido com um cinto e um pedaço de pau, a criança sofreu várias escoriações na região das costas.

Quando a polícia Militar (PM) chegou no local, o agressor já havia fugido. A PM realizou buscas pela região, mas o homem não foi localizado, as vítimas recusaram atendimento médico. A polícia efetuou as orientações.

