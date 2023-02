Mulher ataca ex-marido que estava com namorada em bar de Apucarana

Da Redação

Vítimas foram conduzidas à UPA

A equipe médica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana acionou a Polícia Militar (PM) na noite deste domingo, 05, para relatar um homem esfaqueado que estava sendo atendido no local. Ele relatou que foi agredido pela ex-mulher quando estava com a namorada.

Segundo o boletim de ocorrências, com a chegada da equipe policial, o homem relatou que estava com a namorada em um bar, na Avenida Aviação, quando sua ex-mulher chegou no local xingando e com uma faca de serra, desferiu golpes, acertando o pulso da vítima. Ao tentar se afastar da agressora, ele caiu e sofreu outras lesões. A namorada tentou defendê-lo e teve um pequeno corte no braço esquerdo.

Pessoas que estavam no local apaziguaram a situação, e em seguida, conduziram as vítimas à UPA para atendimento médico. A agressora fugiu do local.

