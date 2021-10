Da Redação

Mulher assume que é traficante e acaba presa em Apucarana

Uma mulher, de 20 anos, foi presa com cinco porções de maconha e R$ 300, na noite desta quarta-feira (13), pela Polícia Militar de Apucarana, no Núcleo Habitacional João Paulo. Após receber denúncia, a PM se deslocou até a Rua Capivari e encontrou um homem conversando com a dona de uma casa localizada no endereço.

Conforme o boletim, a equipe deu voz de abordagem aos dois, que ficaram nervosos, e após serem identificados, os policiais constataram que eles possuíam algumas passagens criminais.

Questionados sobre drogas, de acordo com a denúncia, a mulher disse que haviam algumas porções de maconha na residência, mas que não seriam de sua propriedade e sim de uma amiga, que reside no mesmo local.

Ao entrar na residência e conversar com a outra mulher, que assumiu que estava traficando drogas, ela mostrou uma 'pochete' com R$ 300 em notas trocadas e cinco porções de maconha, que posteriormente pesaram 17,4 gramas. A PM encaminhou a autora para a 17ª SDP.