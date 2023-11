Mulher apanha do ex e tem chaves do carro levadas no Jd Ponta Grossa

A PM foi acionada e foi até a casa do agressor, mas ele não estava no local.

Uma mulher foi vítima de agressão de seu ex na madrugada deste domingo (26) em Apucarana (PR). A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 3h30 após a vítima gritar desesperadamente por socorro no meio da rua.

De acordo com a PM, a ocorrência foi registrada na Avenida Itararé, no Jardim Ponta Grossa. A vítima informou aos policiais que estava em uma festa, e ao sair do local em seu veículo, um GM Celta, seu ex convivente a localizou e a perseguiu com sua moto e conseguiu fechá-la na Avenida Itararé, tirou a vítima do carro e a agrediu, deixando ferimentos em seu braço e dedo polegar direito.

O agressor ainda furtou as chaves do carro da mulher e fugiu na sequência. A PM foi acionada e foi até a casa do agressor, mas ele não estava no local. A mulher foi levada até sua casa pelos policiais e foi orientada sobre os procedimentos a serem tomados.

