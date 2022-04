Da Redação

Mulher ameaça filho, quebra porta e é presa em Apucarana

Após denúncia, uma moradora do Parque Industrial Norte, de Apucarana, foi presa nesta quarta-feira (16), por ameaçar o filho, de 12 anos, e danificar objetos de dentro de sua casa.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) foi até o endereço e encontrou as equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com o boletim, a mulher seria levada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), mas recusou socorro médico.

O filho dela relatou aos policiais que estava em seu quarto, quando sua mãe danificou a porta e começou ameaçá-lo. Diante da situação, a mulher foi informada que seria presa e tentou chutar a equipe, além de xingar os policiais.

continua após publicidade .

O garoto, de acordo com o boletim, foi atendido pela equipe do Conselho Tutelar, que deu encaminhamento assistencial para o menor. Diante da situação, a mulher foi presa e levada para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).