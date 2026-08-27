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CRIME

Mulher agride gerente com capacete após furto em loja no centro de Apucarana

Suspeita tentou fugir de moto levando roupas e perfume, mas acabou interceptada pela polícia na Praça Rui Barbosa

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher agride gerente com capacete após furto em loja no centro de Apucarana
Autor 17ª Subdivisão Policial - Foto: TNOnline

Uma mulher foi detida na tarde desta quarta-feira (26) após ser flagrada furtando mercadorias de uma loja de departamentos no centro de Apucarana. Na tentativa de escapar, ela agrediu o gerente do estabelecimento com um capacete, mas foi rapidamente interceptada por policiais militares que monitoravam a região da Praça Rui Barbosa.

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O caso ocorreu por volta das 13h30. De acordo com o registro policial, o gerente da loja percebeu a ação da mulher e a abordou do lado de fora do comércio. A suspeita havia escondido diversas peças de roupa dentro de um capacete e colocado um frasco de perfume no bolso da blusa. Ao ser questionada, ela usou o capacete para agredir o funcionário e correu em direção à sua motocicleta para fugir.

O trabalhador pediu ajuda a uma equipe da Polícia Militar que estava em um ponto de observação na praça. Os policiais seguiram a suspeita e conseguiram impedi-la de deixar o local. O próprio gerente recolheu os produtos que haviam sido deixados para trás na confusão e os apresentou à polícia.

Durante a abordagem, a mulher acabou deixando a motocicleta tombar, o que causou um pequeno risco na lateral da viatura policial. Ao verificarem a documentação da moto, os agentes constataram que o veículo possuía débitos pendentes.

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A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da Polícia Militar. Já a mulher e o gerente da loja foram levados à delegacia de Apucarana para o registro do caso e as providências legais.

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´polícia AGRESSÃO Apucarana Furto segurança pública
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