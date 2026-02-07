Leia a última edição
JARDIM PONTA GROSSA

Mulher agride amiga da filha ao tentar levá-la à força de lanchonete em Apucarana

Suspeita teria ficado "transtornada" ao ver a filha no estabelecimento, que fica no Jardim Ponta Grossa

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.02.2026, 07:54:51 Editado em 07.02.2026, 07:54:49
Mulher agride amiga da filha ao tentar levá-la à força de lanchonete em Apucarana
Autor A Polícia Militar foi acionada - Foto: Reprodução

Uma confusão em uma lanchonete no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana (PR), terminou com o acionamento da Polícia Militar e do Conselho Tutelar na madrugada deste sábado (7). Uma mulher de 40 anos é acusada de agredir a amiga de sua filha, de 16 anos, após tentar forçar a adolescente a voltar para casa.

LEIA MAIS: Confusão com várias pessoas é contida pela Rotam em Ivaiporã

De acordo com o relatório da PM, a agressora teria chegado ao estabelecimento "transtornada" por encontrar a filha na rua em horário tardio. Ao tentar levar a menor à força, a amiga da adolescente interveio com medo de que a jovem fosse agredida. Nesse momento, a vítima teria sido arranhada pela suspeita.

Após o desentendimento, a autora fugiu do local. O Conselho Tutelar foi acionado para prestar apoio à menor, que estava sem responsáveis no momento. Ela foi entregue aos cuidados de parentes.

Já a vítima agredida manifestou o desejo de decidir posteriormente sobre a representação criminal contra a mulher.

