Mulher agredida pelo companheiro chama a PM e acaba presa; entenda

O que ela não sabia ao acionar as autoridades, é que havia contra ela um mandado de prisão

Uma mulher, de 29 anos, que acionou a Polícia Militar (PM) depois de ser agredida pelo companheiro, de 24 anos, em Apucarana, norte do Paraná, acabou presa na tarde desta quarta-feira, 18. O agressor também foi preso por violência doméstica. O que ela não sabia ao acionar as autoridades, é que havia contra ela um mandado de prisão, que acabou sendo cumprido.

De acordo com o boletim de ocorrências, chegando no endereço informado pela vítima no Parque Bela Vista, os policiais encontraram a mulher na calçada, chorando. Ela contou que seu companheiro havia lhe agredido, mostrando lesão em uma das pernas e no bíceps de um dos braços. O agressor estava no interior da residência, sentando com dois outros homens e a polícia solicitou que ele viesse até a calçada para saber sobre o ocorrido.

Ele veio para fora e na presença da vítima, começou a se exaltar, acusando a vítima de estar mentindo e passou a ameaçá-la na frente da guarnição, dizendo que se fosse preso por culpa dela, iria pagar alto preço pela ação, investindo fisicamente contra a vítima.

Neste momento, a PM deu voz de prisão ao homem, que foi conduzido para a delegacia. A mulher deixou os três filhos menores sob a supervisão de outra pessoa e seguiu até a delegacia para prestar depoimento.

Enquanto era conduzida para exercer seu direito de representação, a guarnição consultou os dados dela e foi localizado junto ao sistema, um mandado de prisão expedido pela Vara de Execução de Foz do Iguaçu, pelo crime de tráfico de drogas. A mulher também recebeu voz de prisão e foi entregue para procedimento de Polícia Judiciária.

