Mulher agredida no MS denuncia perseguição de ex em Apucarana

Vítima relatou ter sido golpeada com um celular dias antes e que o homem voltou a importuná-la no Jardim Flamingos

Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) na quarta-feira (14), no Jardim Flamingos, em Apucarana, para denunciar o ex-companheiro. Ela relatou ter sofrido violência física dias antes em outro estado e que o suspeito voltou a procurá-la em sua atual residência, causando pânico e perturbação.

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De acordo com o relato da vítima, as agressões ocorreram no último domingo (11) na cidade de Inocência, em Mato Grosso do Sul. Durante um desentendimento, o homem utilizou um aparelho celular para golpeá-la, causando hematomas no nariz e na região dos olhos. Após o episódio, o casal se separou. A mulher explicou que, na ocasião, optou por não acionar a polícia, não registrou o caso na delegacia e também não buscou atendimento médico.

Nesta quarta-feira, no entanto, o homem descobriu seu endereço em Apucarana e foi até o local. Sem tentar pular a grade ou invadir o imóvel, ele passou a chamá-la pelo nome do lado de fora, perturbando o sossego da moradora. Após a intimidação, ele fugiu em um veículo modelo Renault Duster, de cor preta.

A equipe policial registrou a ocorrência e orientou a mulher sobre seus direitos e sobre as medidas legais disponíveis na Justiça para garantir sua segurança e proteção a partir de agora.