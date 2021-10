Da Redação

Mulher acusada de ameaçar homem com faca diz que se defendeu

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada na madrugada desta sexta-feira (15), no Solo Sagrado, por um homem, que informou que sua mulher havia o ameaçado com uma faca e que precisou sair rapidamente da casa para não ser machucado. No entanto, conforme o boletim, a equipe encontrou a mulher durante patrulhamento e ela disse que apenas se defendeu do marido.

Os policiais estiveram no endereço e não localizou o solicitante. Porém, minutos depois durante patrulhamento pelo local, encontrou a mulher se deslocando a pé com um bebê de 7 meses até o Bairro da Fraternidade.

Questionada sobre o que fazia na rua, ela relatou que apenas se defendeu, uma vez que o homem estava a agredindo e que possui medida protetiva contra ele. A PM encaminhou a mulher até a residência de familiares e realizou buscas pelo marido, mas ele não foi localizado.