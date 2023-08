Mulher acorda e percebe que moto foi furtada de dentro do seu quintal

Uma moradora de Apucarana, no norte do Paraná, teve sua moto, modelo Yamaha Crypton 115, furtada de dentro do quintal da sua casa, localizada no centro da cidade, enquanto dormia no início da manhã desta segunda-feira (21).

Conforme relatou aos policias, a vítima afirmou que estava dormindo e acordou porque escutou um barulho no portão. Após levantar e ir ver o que estava acontecendo, ela percebeu que o portão estava fora do trilho e a sua motocicleta não estava mais no quintal.

Segundo os PMs, ela ainda disse que em seguida, saiu na rua e conseguiu visualizar o homem fugindo do local dirigindo a sua moto. Após isso, ela chamou a polícia.

De acordo com os policiais, buscas pelo local forma realizadas, mas nem o suspeito, nem a motocicleta forma encontrados.

