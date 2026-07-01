Mulher aciona polícia após ser perseguida por ex-marido em Apucarana

Vítima relatou que o homem a seguiu após o trabalho e rondou sua casa; ela aguarda renovação de ordem judicial para mantê-lo afastado

Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) no início da noite de terça-feira (30) após ser alvo de perseguição constante pelo ex-marido no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. O caso foi registrado pelas autoridades como possível descumprimento de medida protetiva.

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De acordo com o relato da vítima aos policiais, o homem estava parado em frente à sua residência ao lado de uma moto vermelha. Ao perceber que havia sido notado, ele fugiu do local. A moradora detalhou que as perseguições têm sido frequentes e que, no início da tarde do mesmo dia, por volta das 13h, percebeu que estava sendo seguida pelo ex-companheiro logo após sair do trabalho.

O ex-casal conviveu por aproximadamente 19 anos, possui uma filha e está separado há três anos. A vítima informou à polícia que, devido ao histórico, já possuía uma medida protetiva contra o homem. No entanto, o documento perdeu a validade em maio deste ano.

A mulher afirmou que já solicitou a renovação da ordem judicial de afastamento, mas não soube confirmar se o ex-marido já havia sido notificado oficialmente pela Justiça sobre a nova decisão.

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Após registrar o caso, a equipe policial orientou a vítima sobre os próximos passos legais que deve tomar para garantir sua segurança e dar andamento ao processo de proteção.







