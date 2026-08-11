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APUCARANA

Mulher aciona botão do pânico após homem descumprir medida protetiva

Agressor parou o carro em frente ao condomínio da vítima e passou a gritar com ela

Escrito por Da Redação
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Mulher aciona botão do pânico após homem descumprir medida protetiva
Autor Mulher acionou botão do pânico - Foto: Imagem ilustrativa

Uma mulher precisou acionar o "botão do pânico" no fim da tarde de segunda-feira (10) após um homem de 44 anos descumprir uma medida protetiva que o proibia de se aproximar dela. O caso aconteceu na Rua Gastão Vidigal, na região central de Apucarana.

-LEIA MAIS: Motorista é feito refém por bandidos e tem carga de óleo vegetal roubada em Arapongas

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De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a vítima estava na calçada, em frente ao condomínio onde mora, quando viu o agressor se aproximando de carro. O homem estacionou o veículo em frente ao prédio e, com o som automotivo ligado, começou a chamar a mulher pelo nome e a gritar em direção a ela.

Assustada com a abordagem e temendo por sua segurança, a moradora voltou rapidamente para o interior do seu apartamento e acionou o dispositivo de emergência, que alerta as autoridades de segurança imediatamente.

Quando as equipes policiais chegaram ao endereço, o suspeito já havia fugido. Os agentes realizaram buscas pelas ruas da região central, mas o homem não foi localizado. A vítima recebeu todas as orientações sobre as providências legais cabíveis e o caso foi registrado em boletim de ocorrência para acompanhamento das autoridades competentes.

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Direitos das Mulheres medidas protetivas segurança violência
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