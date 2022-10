Mulher acha sabonete de motel no carro do marido e acaba apanhando

Da Redação

O homem recebeu voz de prisão e ambos foram encaminhados até a delegacia

Uma briga de casal terminou na delegacia na tarde deste sábado, 08, em Apucarana. Uma mulher encontrou uma sandália feminina e um sabonete de motel dentro do carro do companheiro, e ao tirar satisfações, ambos acabaram se agredindo fisicamente durante a briga. Segundo a mulher, ele teria desferido diversos socos no rosto dela. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Segundo o boletim de ocorrências, a PM foi acionada por volta das 17h, na região central de Apucarana. A mulher relatou aos policiais que conviveu com o companheiro por seis anos, que haviam se separado em julho deste ano e que haviam voltado o relacionamento há aproximadamente um mês.

Neste sábado, por volta das 16h, ela saiu do serviço e foi até a residência de um amigo do casal encontrar o parceiro e ficaram no local conversando. Ela então pediu para o companheiro a levar para casa, mas ele não queria sair do local. Ao entrar no veículo, a mulher encontrou uma sandália feminina e um sabonete de motel. Ela ficou nervosa, pedindo explicação do fato, e neste momento ele começou a xingar a mulher. Ela então deu um tapa no peito dele, que revidou e deu vários socos no rosto dela, causando uma lesão no nariz (sangramento).

Os dois saíram do carro e continuaram a se agredir, até que ela pegou uma pedra e jogou no para-brisa do veículo dele. Depois da confusão, ela acionou a PM. O homem recebeu voz de prisão e ambos foram encaminhados até a delegacia para esclarecimentos.

