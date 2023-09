Mulher abre portão e pitbull ataca cachorro de vizinho em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um cachorro de estimação ficou gravemente ferido após ser atacado por um pitbull na tarde desta segunda-feira (04), em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu na Rua Jayme Broietti, no Jardim Alvorada.

Após o ataque, a Polícia Militar (PM), foi acionada e fez contato com o filho a tutora do animal atacado. Segundo o rapaz, sua mãe já havia saído para levar o animal no veterinário.

Os policiais também fizeram contato com um homem que estava na casa de onde o pitbull fugiu. Ele afirmou que não era tutor do cachorro, mas que estava cuidando do animal para outra pessoa. Ainda segundo ele, quem soltou o cachorro foi a sua mãe, que abriu o portão após consumir bebida alcoólica.

Como consta no Boletim de Ocorrência, o animal estava vivendo em péssimos cuidados, e em um local sem as mínimas condições de recursos de segurança de moradia.

Após isso, os agentes foram até a clínica veterinária onde o cachorro atacado estava e constataram que ele teve ferimentos graves e precisou ser internado.

