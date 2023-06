Muita neblina e baixa temperatura marcam a manhã de segunda-feira

Os moradores de Apucarana puderam aproveitar um final de semana com sol, mas esta segunda-feira (19) já começou com temperaturas mais baixas e muita neblina. Os motoristas precisam de atenção redobrada no trânsito.

continua após publicidade

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a mínima nesta manhã foi de 9ºC. A sensação térmica na Cidade Alta, no entanto, foi bem menor: apenas 6ºC. A máxima durante o decorrer do dia não deve ultrapassar os 17ºC.

- LEIA MAIS: Sobe para 13 o número de mortos no RS por passagem de ciclone

continua após publicidade

Apesar da neblina extremamente densa, a previsão não aponta chuvas para esta segunda-feira (19). A umidade relativa do ar ficará entre os 63% e 95%. As rajadas de vento alcançam 40 km/h.

Ainda conforme o Simepar, assim como em Apucarana, as temperaturas nos outros municípios paranaenses não ultrapassaram os 10ºC neste começo de manhã. O destaque é para as regiões do centro-sul e sul do estado, onde os termômetros registram temperaturas abaixo dos 5 ºC.

Siga o TNOnline no Google News