Da Redação

Com objetivo de preservação da araucária, símbolo do Paraná, a Loja Maçônica de Apucarana realiza a doação de mudas para pessoas interessadas em plantar a árvore. De acordo com o investigador Kleber Ulisses, o projeto surgiu da ideia de maçons que foram escoteiros do Grupo Dom Bosco.

continua após publicidade .

"Inicialmente era para ser uma ação para aproximar a maçonaria com a sociedade, porém, o projeto é importante porque busca a preservação da Araucária, que é a árvore símbolo do Paraná, está em nossa bandeira. está no nosso brasão, então é uma forma também de demonstrarmos patriotismo", explica.

O projeto já está em seu sétimo ano e objetivo é realizar o plantio de 70 mil mudas. "Até o ano passado já foram doadas 60 mil mudas, esse ano fecharemos as 70 mil. Todo o projeto é custeado pela nossa loja, a ideal é plantar a árvore em matas ciliares. Quem quiser uma muda, é só entrar em contato pelo telefone (43)9 99622585 ou ir até o tempo da maçonaria que fica na Rua Coronel Luiz José dos Santos, no bairro 28 de janeiro, que também existem mudas a disposição lá", disse Kleber.

continua após publicidade .

ASSISTA:

Mudas de araucárias são doadas em Apucarana; assista - Vídeo por: Reprodução





continua após publicidade .