Mudança no tempo: Simepar prevê chuva para Apucarana nesta quarta

A quarta-feira (29) será de mudança no tempo em Apucarana e em todo o Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chegada de uma frente fria, aliada à intensificação de um sistema de baixa pressão na costa da Região Sul, deixa o tempo instável e aumenta o risco de chuva e temporais.

Em Apucarana, a previsão indica 98% de probabilidade de chuva, com acumulado estimado em 2,6 milímetros. A umidade relativa do ar deve variar entre 66% e 93%. Os ventos predominam de leste, com velocidade média de 7 km/h, mas as rajadas podem atingir 50 km/h.

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As temperaturas ficam mais amenas em comparação com a terça-feira. Os termômetros devem registrar mínima de 18°C e máxima de 26°C.

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No restante do Paraná, a chuva começa ainda durante a madrugada nas regiões do interior, com elevada possibilidade de tempestades, acompanhadas de chuva intensa, raios e fortes rajadas de vento. Ao longo da manhã, as áreas de instabilidade avançam rapidamente e alcançam as regiões Leste e Norte do estado.

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Segundo o Simepar, o deslocamento rápido da frente fria favorece a ocorrência de rajadas superiores a 50 km/h em diversos municípios. A presença da nebulosidade e da chuva também impede uma grande elevação das temperaturas, deixando o dia mais agradável em p