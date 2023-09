Mudança climática: veja como fica o tempo para a quarta-feira (13)

Na quarta-feira uma nova frente fria avança pelo Paraná, provocando chuvas em todo o Estado. Instabilidades ocorrem já na madrugada, a partir da tríplice fronteira, avançando para as demais regiões no decorrer do dia. Chuvas com raios são previstas e os ventos também ganham intensidade, com rajadas moderadas a fortes. O risco para ocorrência de tempestades fica elevado, a medida que o sistema frontal avança pelo Sul do Brasil.

Em Apucarana, as temperaturas apontam semelhança com o dia anterior, a mínima estará em 18°C e a máxima poderá chegar a 31°C. Porém, haverá previsão de chuva para a quarta-feira (13), podendo ocorrer pancadas de chuva no período da tarde e noite. Totalizando 10mm para o dia. Durante a manhã, está previsto sol e nuvens no céu.

