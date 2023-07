Mudança climática: veja como fica o clima desta sexta-feira (28)

Sexta-feira de tempo instável no Paraná. Áreas de instabilidade seguem atuando nas diversas regiões paranaenses, com possibilidade de chuvas em vários momentos do dia. Localmente não se descarta ocorrência de algumas tempestades. Temperaturas continuam mais elevadas na faixa norte paranaense, enquanto na região central e leste faz frio mesmo à tarde.

Apucarana também apresenta instabilidade, com probabilidade de ocorrência de chuva chegando a 79%, podendo alcançar a margem de 5mm. As pancadas de chuva podem acontecer na parte da tarde e à noite.

A mínima prevista para o a sexta-feira é de 15ºC, e a máxima de 25ºC. Teremos um céu coberto com muitas nuvens na Cidade Alta.

Comparando o último dia útil com o restante da semana, o tempo modificou bastante, e pode continuar as mudanças no decorrer do fim de semana.

