Mudança climática: confira como fica a previsão desta sexta-feira (18)

Na sexta-feira (18), o tempo muda em todo Paraná. Uma nova frente fria avança rapidamente pelo estado, provocando pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos moderados a fortes.

Apucarana, região norte do estado do Paraná, apresenta uma mudança brusca no clima. A temperatura mínima serão 15ºC ao amanhecer do dia e a máxima poderá chegar aos 29ºC.

O sol fará presença durante a sexta-feira (18), mas haverá um grande de aumento de nuvens. Porém, também está previsto 90% de possibilidade de chuvas neste dia. Podendo acontecer durante qualquer hora do dia, mas é dado certeza sobre pancadas de chuva durante a noite na Cidade Alta e regiões próximas.

