Mudança climática: confira a previsão do tempo deste sábado (18)

No fim de semana, a tendência continua sendo de tempo instável no Paraná. O deslocamento da frente fria e a circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera provocam bastante chuva no Estado e aumenta bastante o risco de temporais; inclusive, não se descarta a possibilidade de vendavais e eventual queda de granizo. No domingo fica mais chuvoso no norte paranaense.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Em Apucarana, cidade ao norte do Paraná, a mínima será de 23°C e a máxima poderá chegar aos 34°C, segundo o Simepar. O site informa ainda que há 98% de possibilidade de chuva para este sábado.

continua após publicidade

O site de previsão meteorológica ClimaTempo, confirma a probabilidade de chuva para o dia 18 de novembro, sendo 30mm distribuídos para o sábado.

Siga o TNOnline no Google News