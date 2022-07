Mudança climática: chuva e frio chegam em Apucarana nesta sexta-feira

Da Redação

No sábado faz mais frio: mínima de 8° e máxima de 22°

Ainda faltam 5 dias para o fechamento de julho e há previsão da entrada de uma forte massa de ar frio no dia 29 de julho com atuação para todas as regiões ao longo do final de semana, inclusive os prognósticos indicam a formação de geadas para as regiões mais frias do Paraná. Diante desse cenário meteorológico, vamos ter mudanças no valor da temperatura média do ar.

Segundo o Simepar, o tempo muda com retorno das chuvas na sexta-feira, porém os acumulados de chuva não devem ser muito expressivos, mas é bem provável que chova na maior parte das regiões paranaenses.

Em todo o estado, as temperaturas ficam amenas durante o dia e a partir da noite esfria bastante. No sábado não chove e amanhece frio, inclusive com geadas entre o sudoeste, centro-sul e Campos Gerais. No litoral ainda pode garoar. No domingo o frio ainda se mantém no amanhecer, mas as temperaturas já se elevam sobre o Estado, em relação ao dia anterior. Não há previsão de chuvas.

Em Apucarana, existe uma previsão de chuva leve, com céu nublado, a partir de sexta-feira, 29. A temperatura mínima deve ficar em 11° pela manhã e a máxima não passa dos 21°. No sábado faz mais frio: mínima de 8° e máxima de 22°. O domingo também será gelado pela manhã, com mínima de 11° e máxima de 25° ao longo do dia.

Mas na segunda-feira, 01, o veranico retorna com força total. O sol volta a prevalecer, com temperaturas entre 16° e 28° e devem permanecer assim ao longo da semana.

