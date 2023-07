MP realiza projeto "Geração Atitude" na Comarca de Apucarana

A 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Apucarana/PR e o Núcleo Regional de Educação realizarão a 8ª edição do Projeto Geração Atitude na Comarca de Apucarana/PR. O “Geração Atitude” é um projeto ligado ao Movimento Paraná Sem Corrupção, e tem como principal objetivo apoiar a formação cidadã de estudantes paranaenses, promovendo a participação social e o protagonismo juvenil.

Desenvolvido pelo Ministério Público do Paraná, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, a Assembleia Legislativa do Paraná, o Tribunal de Justiça do Paraná e a Assessoria Especial da Juventude do Governo do Estado, o projeto será levado a estudantes do ensino médio de 218 escolas públicas do Paraná localizadas nas áreas de atuação dos 32 Núcleos Regionais de Educação. A iniciativa contempla duas ações específicas: “Geração na Escola" e “Caravana da Cidadania”. A primeira etapa é o Geração na Escola, onde os professores trabalharão o conteúdo do Guia Cidadão em sala de aula. Em Apucarana serão ministradas palestras pela Promotora de Justiça Vívian Christiane Santos Klock para os alunos do ensino médio da Comarca nos Colégios Estaduais Nilo Cairo e Polivalente Carlos Domingos Silva.

A segunda etapa é a Caravana da Cidadania, concurso que vai selecionar as 32 melhores propostas de Projetos de Lei, apresentados pelos estudantes e orientadas por professores responsáveis. Os autores dos melhores projetos, selecionados por uma banca designada, ganharão uma viagem a Curitiba onde conhecerão a sede do Palácio Iguaçu, Assembleia Legislativa, Ministério Público e Tribunal de Justiça, além de um passeio turístico pela cidade. A coordenação do Projeto desenvolveu o Guia do Cidadão, que está disponível na versão digital no sítio eletrônico do Ministério Público do Paraná (www.mppr.mp.br)1, criado para disponibilizar informações importantes a todos os paranaenses que fazem da cidadania uma prática cotidiana, podendo ser consultado, reproduzido e utilizado por todos os interessados, servindo de base para as aulas temáticas e também para as ações complementares.

O material foi produzido pelo MP-PR, por meio da coordenação do Movimento Paraná Sem Corrupção, em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação (SEED), a Universidade Federal do Paraná (UFPR), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o Observatório Social do Brasil (OSB), a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Esse material, que concentra temas como Democracia, Política, Eleições, Voto, Cidadania, dentre outros assuntos importantes, pretende contribuir com os cidadãos que buscam manifestar sua indignação nas urnas, por meio do voto, e no dia a dia, adotando atitudes transformadoras.

Em 2016 o programa foi transformado em política pública estadual, com a edição de lei que torna o Geração Atitude atividade obrigatória no ensino médio estadual (Lei Estadual nº 849/2015).

