MP pede fiscalização para coibir motos barulhentas em Apucarana

Nesta segunda-feira (21), a Prefeitura Municipal de Apucarana informou que a situação de motos com escapamentos alterados e que produzem ruído acima do permitido é alvo do Ministério Público. Através de ofício encaminhado à Prefeitura, o órgão solicitou a intensificação da fiscalização. Além das blitzes rotineiras, estão sendo realizadas outras periódicas, em locais específicos e em datas aleatórias.

De acordo com Carlos Mendes, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), já foram realizadas duas grandes operações em conjunto entre a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e agentes de trânsito. “Além da manifestação do Ministério Público, recebemos com frequência reclamações de moradores de Apucarana incomodados com a situação”, observa Carlos Mendes.

As denúncias são oriundas tanto de moradores do centro da cidade, quanto dos bairros. “Na área central, as reclamações vêm principalmente de moradores de prédios residenciais localizados nas ruas Munhoz da Rocha e Ponta Grossa e da Avenida Curitiba. Os fatos relatados acontecem durante o dia e também nas madrugadas, ocorrendo além da infração de trânsito também a perturbação do sossego”, pontua Mendes.

O diretor-presidente do Idepplan afirma que, além da questão da poluição sonora, as operações verificam também outras situações. “Numa blitz foram abordadas 60 motocicletas, sendo lavradas seis multas, dois condutores estavam sem habilitação e uma motocicleta foi apreendida por causa de modificações no sistema de escapamento”, cita Mendes.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.