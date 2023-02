Movimento na Rodoviária de Apucarana deve subir até 40% no carnaval

Da Redação

Mais de 2,5 mil pessoas devem passar pelo Terminal Rodoviário de Apucarana durante o carnaval

O feriado prolongado de Carnaval deve movimentar o Terminal Rodoviário de Apucarana, norte do Paraná. A estimativa é de um crescimento de até 40% nas vendas de passagens no período, conforme informações do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan).

A Viação Garcia e a Brasil Sul informaram que as duas empresas vão colocar 8 ônibus extras em todas as linhas. "A estimativa é que em torno de 2,5 mil a 2,8 mil pessoas devem passar pela rodoviária durante o feriado prolongado", assinala Carlos Mendes, diretor-presidente do Idepplan.

Em Arapongas, gerente a gerente administrativa do Terminal Rodoviário, Robeane Marchi, afirma que a venda de passagens aumentou 30% neste período em comparação com o ano passado.

"A expectativa é uma movimentação bem maior do que o ano passado. A rodoviária já está muito movimentada", afirma.

Segundo ela, os destinos mais procurados são Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, Itapema e Matinhos, no litoral paranaense, Curitiba e Cascavel.

