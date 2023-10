Movimento em Apucarana protesta contra legalização de aborto

Um grupo de aproximadamente 100 pessoas participou na tarde de quinta-feira (12), em Apucarana, de caminhada pela vida e contra o aborto promovida pelos cristãos católicos e evangélicos. O movimento, denominado “Manifestação da Família-Brasil Sem Aborto”, protesta contra a possibilidade de legalização do aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação, conforme ação que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). A denominada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) foi impetrada pelo partido PSOL.

A caminhada em Apucarana, com muitos portando cartazes e faixas defendendo a vida, foi realizada nas ruas ao redor da Praça Rui Barbosa. Segundo André Romagnoli, um dos organizadores do movimento, não se pode admitir que se tire a vida de um ser humano indefeso quando ele está em fase de gestação no ventre da mãe. “Isso é crime”, diz. Além de Apucarana, houve caminhadas também em Arapongas e outros municípios do Brasil.

A causa ganhou força após a ministra do STF, Rosa Weber, votar a favor da liberação do procedimento a todas as mulheres, para qualquer caso, até 12 semanas de gestação. Com a questão em andamento e os prazos ao fim, o Congresso Nacional reiniciou o debate e vários eventos contra o aborto estão acontecendo no País. Câmaras Municipais de Vereadores do Estado e também a Assembleia Legislativa do Paraná aprovaram Moção de Apelo contra a descriminalização do aborto.

A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ressaltou em nota ser contra a proposta que está em destaque na Suprema Corte: “O direito à vida permanece, na sua totalidade, para o idoso fragilizado, para o doente em fase terminal, para a pessoa com deficiência, para a criança que acaba de nascer e também para aquela que ainda não nasceu”.

