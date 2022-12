Movimento deve aumentar 60% nas rodoviárias de Apucarana e Arapongas

Da Redação

Movimentação já é grande na rodoviária de Apucarana e deve aumentar a partir de 23%

A movimentação de passageiros nas rodoviárias de Arapongas e Apucarana deve aumentar, em média, 60% em dezembro na comparação com os outros meses do ano. São moradores de férias ou que vão aproveitar as festas de Natal e Ano-Novo em outras cidades do Paraná e de outros estados. Para atender a maior demanda, as empresas rodoviárias estão aumentando o número de linhas intermunicipais e interestaduais.



A gerente administrativa do Terminal Rodoviário de Arapongas, Robeane Marchi, afirma que a movimentação aumentou muito desde o início do mês e deve se intensificar ainda mais a partir desta sexta-feira (23), quando as viagens vão se concentrar.

Segundo ela, os destinos mais procurados pelos passageiros araponguenses são Curitiba, São Paulo e as cidades de Balneário Camboriú e Florianópolis, no litoral de Santa Catarina. “A movimentação é intensa desde 1º de dezembro. As empresas aumentaram o número de ônibus disponíveis. Em alguns casos, chegaram até a dobrar as linhas, como é o caso de Curitiba”, assinala.

Em Apucarana, a situação não é diferente. Segundo estimativas feitas junto ao Instituto de Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) com base em anos anteriores, o aumento de passageiros pode chegar a 65% no final de ano. No ano passado, a média mensal de passageiros foi de 4.162 passageiros e chegou a 6.897 pessoas embarcadas em dezembro.

A Viação Garcia e a Brasil Sul informaram que as duas empresas vão colocar 200 ônibus extras em todas as linhas apenas na sexta-feira (23), quando o movimento deve atingir o seu pico nas rodovias, principalmente com destino a São Paulo, Curitiba e litoral do Paraná e de Santa Catarina.

Por Fernando Klein

