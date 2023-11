Movimentação é grande nos cemitérios de Apucarana; veja

Os cemitérios municipais Cristo Rei, da Saudade e do Distrito de Pirapó, em Apucarana (PR) estão recebendo intenso movimento de pessoas neste Dia de Finados. Mais de 20 mil pessoas devem passar pelos cemitérios municipais ao longo desta quinta-feira (02/11). A estimativa é da Autarquia dos Serviços Funerários da Prefeitura de Apucarana (Aserfa). (Veja o vídeo no final da matéria)

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Veja a previsão do tempo para este feriado de finados em Apucarana

O Cemitério Ucraniano e o Cemitério Portal do Céu também registram grande movimentação nesta quinta-feira, com muita gente prestando homenagem aos entes queridos.

continua após publicidade

Para este feriado, além da manutenção geral, que é realizada periodicamente, o prefeito Júnior da Femac assinala que a prefeitura providenciou a instalação de banheiros químicos e tendas para proteção do sol ou da chuva nos cemitérios que pertencem ao Município. “Teremos uma programação de missas em vários horários e esta estrutura vai garantir que as pessoas possam acompanhar de forma confortável as celebrações”, comenta o prefeito.

Com relação ao comércio ambulante, só podem atuar nas proximidades dos cemitérios aqueles previamente cadastrados e autorizados pelo município. “Haverá pontos de venda de flores, velas e alimentação na entrada principal e na lateral do Cemitério Cristo Rei e também na frente do Cemitério da Saudade”, afirma Dr. Ivan Silva, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan).

O diretor-presidente da Aserfa, José Airton Deco de Araújo, relata que equipes de servidores municipais vão estar nos cemitérios orientando as pessoas sobre os cuidados com vasos e ramalhetes de flores. “Solicitamos que as pessoas retirem o plástico que fica ao redor dos vasos, evitando o acúmulo de água e contribuindo com o combate da dengue”, adianta Deco.

continua após publicidade

As missas, coordenadas pela Diocese de Apucarana, acontecem no “Cristo Rei” às 8 horas, 9h30, 11h, 14h, 15h30 e 17 horas, e no “Saudade” às 8h, 10h e 15 horas. “Haverá ainda duas celebrações no Cemitério Portal do Céu, às 9h30 e 15 horas”, informa Marcos Bueno, superintendente da Aserfa.

História – O Dia de Finados é celebrado em 02 de novembro no mundo ocidental. Isso ocorre desde a Idade Média, após essa data ter sido sugerida pelo abade Odilon de Cluny, na França do século X. Cluny sugeriu, no dia 02 de novembro de 998, aos membros de sua abadia que, todo ano, naquele dia, dedicariam suas orações à alma daqueles que já se foram. A ação de Odilo resgatava um dos elementos principais da cosmovisão católica: a perspectiva de que boa parte das almas dos mortos está no Purgatório, passando por um processo de purificação para que possam ascender ao Paraíso. De forma prática, além do caráter de homenagens póstumas a entes e amigos, a tradição religiosa tem como ponto principal estabelecer uma reflexão sobre o fim da vida e o significado do caminho dos mortos para a vida eterna.

PROGRAMAÇÃO DE MISSAS

continua após publicidade

Quinta-feira (02/11)

– 8 horas: bispo Dom Carlos (participação dos militares)

– 9h30: padre Sávio

– 11 horas: padre Antônio

– 14 horas: padre Rui

– 15h30: padre Nelson

– 17 horas: padre Alexandro

Cemitério da Saudade

Quinta-feira (02/11)

– 8 horas: padre Marcos

– 10 horas: padre Edivaldo

– 15 horas: padre João

Cemitério Portal do Céu

Quinta-feira (02/11)

– 9h30: padre Vanderlei

– 15 horas: padre Vanderlei

Os cemitérios municipais Cristo Rei, da Saudade e do Distrito de Pirapó, em Apucarana (PR) estão recebendo intenso movimento de pessoas neste Dia de Finados. Mais de 20 mil pessoas devem passar pelos cemitérios municipais ao longo desta quinta-feira (02/11). A estimativa é da Autarquia dos Serviços Funerários da Prefeitura de Apucarana (Aserfa). tnonline

Siga o TNOnline no Google News