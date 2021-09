Movimentação do Exército chama atenção em Apucarana

Da Redação

Desde o começo da semana, diversos veículos do 30° Batalhão de Infantaria Mecanizado,30º BIMec, circulam por Apucarana.

Muitas pessoas querem saber o motivo de tanta movimentação. O 30º BIMec ainda não falou sobre o assunto, porém, informou que uma nota será encaminhada à imprensa.

Áudios que foram enviados em grupos de WhatsApp relacionam a movimentação do Exército com o feriado de 7 de Setembro.

A assessoria de comunicação do 30º BIMec enviou uma nota a imprensa, no início da noite desta quarta-feira (01). De acordo com a nota, a movimentação se refere a um exercício de adestramento e atende a planejamento de cronograma já existente, desde 2020.

Confira a nota na íntegra:

"O 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, sediado em Apucarana – PR, realiza, no período de 30 de agosto a 03 de setembro de 2021, um exercício no terreno na zona rural dos municípios de Apucarana e Londrina, particularmente próximo às localidades de Aricanduva, São Luiz e Maravilha. O exercício de adestramento atende a planejamento de cronograma já existente, desde 2020, e objetiva a preparar e aprimorar os seus quadros no emprego militar, com a utilização dos seus meios orgânicos, visando a certificação da tropa a ser realizada pelo Órgão de Direção Operacional da Força em data posterior. O exercício militar vem sendo realizado com o emprego de Viaturas Blindadas GUARANI, bem como outros meios de transporte motorizados operacionais, além de equipamentos e materiais de emprego militar diversos. Cabe ressaltar que não está ocorrendo a execução de tiro real e toda a população lindeira ao exercício vem sendo informada da manobra militar há algumas semanas, a fim de que se tenha a maior segurança da tropa e, principalmente, da população local. Por fim, o 30º BIMec, através de sua Seção de Comunicação Social, permanece em condições de prestar todo o esclarecimento necessário sobre o exercício militar em curso", diz a nota.