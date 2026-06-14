Mototiclista perde controle e bate em carro estacionado no centro de Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um homem que conduzia uma Honda Twister 250 acabou sofrendo uma colisão após perder o controle da motocicleta enquanto passava pela Rua Renê Camargo de Azambuja, no centro de Apucarana (PR) mo início da noite deste domingo (14).

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O motociclista acabou atingindo uma Hyundai Tucson que estava estacionada na via. Não havia nenhum ocupante dentro da Tucson.



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionado para atender a ocorrência e deslocou uma equipe até o local.

Após a chegada do resgate, ele foi atendido no local pelos bombeiros, relatou que não havia sofrido nenhum ferimento grave e recusou encaminhamento para atendimento médico, assinando o Termo de Recusa.