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COLISÃO

Mototiclista perde controle e bate em carro estacionado no centro de Apucarana

Homem acabou atingindo uma Hyundai Tucson que estava estacionada na Rua Renê Camargo de Azambuja

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 20:23:39 Editado em 14.06.2026, 20:23:34
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Mototiclista perde controle e bate em carro estacionado no centro de Apucarana
Autor Siate foi acionado para atender a ocorrência e deslocou uma equipe até o local - Foto: Arquivo/TNOnline

Um homem que conduzia uma Honda Twister 250 acabou sofrendo uma colisão após perder o controle da motocicleta enquanto passava pela Rua Renê Camargo de Azambuja, no centro de Apucarana (PR) mo início da noite deste domingo (14).

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O motociclista acabou atingindo uma Hyundai Tucson que estava estacionada na via. Não havia nenhum ocupante dentro da Tucson.

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O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionado para atender a ocorrência e deslocou uma equipe até o local.

Após a chegada do resgate, ele foi atendido no local pelos bombeiros, relatou que não havia sofrido nenhum ferimento grave e recusou encaminhamento para atendimento médico, assinando o Termo de Recusa.

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