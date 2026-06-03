Motoristas salvam homem com andador de ser atropelado por trem; veja vídeo

Motoristas salvam homem com andador de ser atropelado por trem em Apucarana.Para ficar por dentro de todas as notícias de Apucarana e região, acesse o site T... TNOnline TV







Dois motoristas salvaram um homem com andador de ser atropelado por um trem, na tarde desta quarta-feira (3), em Apucarana, norte do Paraná. O fato ocorreu por volta das 13h30, na passagem de nível da Rua Hermes da Fonseca, na região do Jardim Trabalhista. A situação foi registrada por uma câmera de segurança.

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As imagens mostram o homem atravessando a linha férrea com auxílio de um andador, momento em que o equipamento se prende entre os trilhos, e o homem cai. No vídeo, é possível ver o desespero do homem, que levanta os braços pedindo ajuda.





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Motoristas correm para retirar homem dos trilhos - Foto: reprodução Motoristas correm para retirar homem dos trilhos - Foto: reprodução

Uma motorista que passava pelo local sai do veículo rapidamente e retira o homem e o andador dos trilhos do trem. Um segundo motorista que presencia a cena desesperadora também sai do carro e ajuda. A ação ocorre segundos antes de a locomotiva passar.

Aparentemente ninguém ficou ferido.





