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Motoristas salvam homem com andador de ser atropelado por trem; veja vídeo

Fato ocorreu por volta das 13h30, na passagem de nível da Rua Hermes da Fonseca, na região do Jardim Trabalhista

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 14:55:42 Editado em 03.06.2026, 16:09:03
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Motoristas salvam homem com andador de ser atropelado por trem em Apucarana.Para ficar por dentro de todas as notícias de Apucarana e região, acesse o site T... TNOnline TV



Dois motoristas salvaram um homem com andador de ser atropelado por um trem, na tarde desta quarta-feira (3), em Apucarana, norte do Paraná. O fato ocorreu por volta das 13h30, na passagem de nível da Rua Hermes da Fonseca, na região do Jardim Trabalhista. A situação foi registrada por uma câmera de segurança.

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As imagens mostram o homem atravessando a linha férrea com auxílio de um andador, momento em que o equipamento se prende entre os trilhos, e o homem cai. No vídeo, é possível ver o desespero do homem, que levanta os braços pedindo ajuda.


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Motoristas salvam homem com andador de ser atropelado por trem; veja vídeo
AutorMotoristas correm para retirar homem dos trilhos - Foto: reprodução

Uma motorista que passava pelo local sai do veículo rapidamente e retira o homem e o andador dos trilhos do trem. Um segundo motorista que presencia a cena desesperadora também sai do carro e ajuda. A ação ocorre segundos antes de a locomotiva passar.

Aparentemente ninguém ficou ferido.


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