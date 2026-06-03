Motoristas salvam homem com andador de ser atropelado por trem; veja vídeo
Fato ocorreu por volta das 13h30, na passagem de nível da Rua Hermes da Fonseca, na região do Jardim Trabalhista
Motoristas salvam homem com andador de ser atropelado por trem em Apucarana.Para ficar por dentro de todas as notícias de Apucarana e região, acesse o site T... TNOnline TV
Dois motoristas salvaram um homem com andador de ser atropelado por um trem, na tarde desta quarta-feira (3), em Apucarana, norte do Paraná. O fato ocorreu por volta das 13h30, na passagem de nível da Rua Hermes da Fonseca, na região do Jardim Trabalhista. A situação foi registrada por uma câmera de segurança.
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As imagens mostram o homem atravessando a linha férrea com auxílio de um andador, momento em que o equipamento se prende entre os trilhos, e o homem cai. No vídeo, é possível ver o desespero do homem, que levanta os braços pedindo ajuda.
Uma motorista que passava pelo local sai do veículo rapidamente e retira o homem e o andador dos trilhos do trem. Um segundo motorista que presencia a cena desesperadora também sai do carro e ajuda. A ação ocorre segundos antes de a locomotiva passar.
Aparentemente ninguém ficou ferido.