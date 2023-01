Motoristas resgatam cão perdido na BR-369 e tentam encontrar seu dono

Da Redação

Cachorrinho foi retirado da rodovia

Tamanho médio, sociável, pelo longo e bem cuidado e aparentemente perdido. Essas são as características de um cachorro macho de pelagem branca resgatado na manhã desta segunda-feira (30) na BR-369, Avenida Brasil, zona norte de Apucarana.

O animal, que aparenta ser da raça poodle, estava na rodovia, na altura do antigo módulo da Polícia Militar, correndo risco de atropelamento e foi retirado da pista por motoristas que passavam pelo local e que entraram em contato com o TNOnline para ajudar na divulgação na tentativa que o dono seja encontrado. Acredita-se que o cachorro tenha se perdido porque está com o pelo limpo e desembaraçado.

O cachorro foi resgatado sem coleira e está abrigado temporariamente na Loja de Rações SOS Acessórios para Construção e Agropecuária, que fica na Avenida Brasil, nas imediações de onde ele foi encontrado. Telefone (43) 3034-4111.

Animal foi abrigado em uma loja próxima ao local do resgate









