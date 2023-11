Motoristas reclamam de buracos na BR-369; Dnit inicia reparos

O trecho da BR-369, na saída de Apucarana para Arapongas, voltou a ser alvo de reclamações de motoristas. A pista, no prolongamento da Avenida Brasil, apresenta inúmeros buracos e deformações, principalmente entre o semáforo de acesso ao Núcleo Habitacional Afonso Camargo e o Residencial Araucária, nas proximidades do Monumento do Boné, o Bonezão. Responsável pela manutenção, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciou nesta quinta-feira (29) à tarde operação tapa-buraco no local.

O problema é recorrente no trecho e ocorre desde o período de concessão, ainda sob responsabilidade da Viapar. Com o fim dos contratos, o problema se agravou. Os motoristas que percorrem o trecho diariamente relatam os riscos. Isso porque é preciso desviar dos buracos, alguns de grande dimensão, o que pode ocasionar acidentes.

Em março deste ano, o Dnit realizou um trabalho de recuperação da malha rodoviária no local, com a fresagem da pista. Oito meses depois, os buracos reapareceram.

Supervisor do Dnit em Londrina, o engenheiro Eduardo Barros Rocha afirma que a manutenção do trecho “é constante”. “Temos um contrato com uma empresa para prestar o serviço de acordo com as demandas. Hoje mesmo (quinta-feira), o trabalho está sendo realizado na BR-369”, diz. Ainda na tarde desta quinta-feira, operários realizam uma operação de reparos no pavimento no local.

Segundo ele, o aumento do número de buracos na rodovia é reflexo da grande quantidade de chuvas das últimas semanas. “É um pavimento antigo, que acaba abrindo com o excesso de água por conta do agravamento das chuvas”, diz.

Eduardo assinala ainda que o Dnit prorrogou por um ano o contrato com a empresa que faz a manutenção das rodovias federais. Além da recuperação do pavimento, o acordo prevê roçagem e melhorias na sinalização vertical (placas).

