Motoristas realizam assembleia para decidir sobre greve em Apucarana

Motoristas do transporte coletivo de Apucarana, no norte do Paraná, realizam desde às 5 horas desta segunda-feira (30), uma assembleia geral para decidir se vão realizar ou não a greve da categoria. O resultado será revelado após ás 17h.

A assembleia geral extraordinária foi marcada após divergências entre o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Apucarana (SINCVRAAP) e a empresa concessionária do transporte público do município, em relação ao percentual de reajuste salarial dos trabalhadores.

A categoria pede 11% de aumento salarial e 153% de aumento no vale alimentação, fixando os valores em R$ 2,491 e R$ 240 respetivamente. Atualmente, o salário da categoria é R$ 2,245 com R$ 95 de vale alimentação.

De acordo com o presidente do sindicato, Ronaldo Santana da Silva, a proposta foi rejeitada pela Viação Apucarana LTDA (VAL) que propôs reajuste salarial de 6,1% e aumento de 36,85% no vale alimentação, fixando a remuneração em R$ 2.381,45 mais vale alimentação de R$ 130. A oferta da empresa foi apresentada aos trabalhadores da categoria em assembleia realizada na última sexta-feira (20). De 131 trabalhadores, 91 participaram da votação, sendo que 71 rejeitaram a proposta da empresa.

O OUTRO LADO

O advogado Victor Marcondes, representante da Val, afirma que a posição da empresa é sempre o diálogo e a conversa. De acordo com ele, a Val tem uma boa comunicação com o sindicato, entretanto, o aumento de 11% está muito acima das possibilidades.

Segundo o advogado, a empresa submeteu a questão no Tribunal Regional do Trabalho e uma audiência foi marcada para segunda-feira (30) para que as partes possam ser ouvidas. Marcondes assinala que o percentual de reajuste proposto pela Val foi calculado com base na inflação acumulada no período que fechou em 5,97%.

