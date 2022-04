Da Redação

Motoristas do transporte escolar recebem novos uniformes

O prefeito Junior da Femac, o vice-prefeito Paulo Vital e a secretária Marli Fernandes entregaram, na tarde desta segunda-feira (11), novos uniformes para 27 motoristas que atuam na frota própria do transporte escolar. Cada servidor foi contemplado com um calçado de segurança, uma calça jeans e uma camisa polo, com o logo da Autarquia Municipal de Educação.

De acordo com a secretária, o uniforme é importante tanto para os motoristas como para os alunos e suas famílias. “Além de ser um benefício oferecido àqueles que transportam diariamente nossas crianças e adolescentes, o uniforme também serve para que a população identifique mais facilmente os motoristas da educação. Isso atribui confiabilidade ao serviço,” disse.

O prefeito Junior da Femac afirmou que a atual gestão tem como prioridade a valorização do ser humano. “Eu e minha equipe fazemos sempre o que está ao nosso alcance para dar boas condições de trabalho aos funcionários públicos. Por isso, acatamos prontamente ao novo piso do magistério que foi estipulado pelo governo federal em fevereiro, compramos seis novos ônibus para o transporte escolar entre os meses de dezembro e janeiro, investimos na aquisição do sistema integrado de ensino Maxi e adotamos uniformes para todas as classes de profissionais da rede municipal de ensino. Eu sou imensamente grato aos nossos professores e servidores porque é graças ao trabalho e à dedicação deles que a educação apucaranense é considerada atualmente a melhor do país,” afirmou.

Todos os dias, aproximadamente quatro mil estudantes, matriculados nas redes municipal e estadual, utilizam o transporte escolar ofertado pela Autarquia de Educação.